Lady Gaga wyraźnie polubiła inspiracje stylem Davida Bowiego! Po rozdaniu nagród Grammy, gdzie wokalistka zaśpiewała przebrana za niego, gwiazda zachowała krótką, pomarańczową perukę. (zobacz: Lady Gaga znowu szokuje! Jak oceniacie jej stylizację i nową fryzurę na Grammy Awards?) Założyła ją na prezentację marki Nicopanda w ramach Tygodnia Mody w Nowym Jorku.

Reklama

Do pomarańczowych włosów Lady Gaga dobrała garnitur w męskim stylu: marynarkę stylizowaną na frak i czarne spodnie, a także klasyczną, białą koszulę. Kobiecości dodały jej wysokie, seksowne szpilki oraz różowa szminka. Artystka nie byłaby sobą, gdyby nie dodała oryginalnych akcesoriów - tym razem wybrała kolczyki w kształcie gwiazdek oraz okulary-lustrzanki.

Co sądzicie o tej stylizacji Lady Gagi - hot or not?

Zobacz: Lady Gaga na Super Bowl w patriotycznym... makijażu! Look w kolorach amerykańskiej flagi

Zobacz także

Lady Gaga w drodze na prezentację Nicopanda

EastNews

Gwiazda postawiła na męski look inspirowany stylem Davida Bowiego

EastNews

Garnitur z marynarką - frakiem oraz biała koszula

EastNews

Reklama

Co sądzicie o jej pomarańczowej fryzurze?