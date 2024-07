1 z 9

Natalia Siwiec wie, co jest trendy! Na ostatniej konferencji, na której pojawiła się modelka mogliśmy zobaczyć ją w asymetrycznej bluzce marki Self Portrait. Jej cena niestety nie jest najniższa, bo kosztuje aż 1355 złotych!

My zebraliśmy dla Was bluzki z sieciówek w tym stylu, co Natalii Siwiec. Zobaczcie, co znajdziecie w Zarze, Bershce i innych sieciówkach! Ceny zaczynają się już od 39.90 złotych.

