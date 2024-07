We wtorek wieczorem Księżna Kate wzięła udział w imprezie Fostering Excellence Awards, gdzie zaprezentowała elegancką stylizację i...nieco odmienioną fryzurę! Księżna miała na sobie elegancką, kobaltową sukienkę o długości midi, z przylegającą górą, paskiem w talii i rozkloszowanym dołem. Pochodzi ona z kolekcji Saloni - marki założonej przez urodzonego w Indiach Saloni Lodha (fankami Saloni są m.in. Emma Watson, Poppy Delevingne i Carrey Mulligan!). Sukienka kosztuje 3250 zł i - co wyjątkowo dziwne - nie została jeszcze wyprzedana, jak to zwykle bywa w przypadku strojów, w których pojawia się Kate!

Do kreacji księżna Cambridge dobrała klasyczne, czarne szpilki Gianvitto Rossi, swoją ulubioną torebkę Mulberry oraz okrągłe kolczyki w kolorze starego złota. Zwróciliśmy również uwagę na jej fryzurę - Kate zmodyfikowała upięcie, w którym już ją widzieliśmy, podkręcając swoje - zazwyczaj proste - włosy. Jak wam się podoba księżna w takim wydaniu? Założyłybyście taką sukienkę?

Księżna Kate przybyła na imprezę Fostering Excellence Awards w Londynie

Kate postawiła na kobaltową sukienkę od Saloni

W dłoni ulubiona torebka księżnej od Mulberry

Kobaltowa sukienka Saloni, 3250 zł

Czarne szpilki Gianvitto Rossi

Kopertówka Mulberry