Kate Middleton, która jeszcze niedawno wypoczywała na południu Francji, wybrała się do Luton - w odwiedziny do pary królewskiej. Założyła białą, ołówkową sukienkę z kwiecistym printem od L.K. Bennett, którą widzieliśmy już dwa lata temu, w trakcie podróży jej i Williama po Australii. (zobacz: Wielka intryga przeciwko księżnej Kate i jej rodzicom! Książę Karol jest za to odpowiedzialny!) Tym razem zdecydowała się na inną fryzurę - rozpuszczone włosy - oraz akcesoria w kolorze nude. Czy teraz wygląda lepiej niż dwa lata temu? Zobacz zdjęcia i oceń!

