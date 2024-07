Gwiazdy pokochały kombinezony Tomaotomo by Tomasz Olejniczak! Ostatnio w dwóch modelach uszytych z tego samego żakardowego materiału z motywem tańczącej baleriny pokazały się Weronika Książkiewicz i Magda Steczkowska. Wokalistka na imprezę sylwestrową TVN wybrała model z krótkimi nogawkami i zabudowanym dekoltem. Dodała do niego seksowne sandałki na szpilce marki Deezee. Weronice Książkiewicz z kolei bardziej spodobała się wersja z długimi nogawkami i głębokim trójkątnym dekoltem (ten model kosztuje 7300 zł). Aktorka uznała, że ten zestaw świetnie uzupełni czarna, mała pikowana torebeczka na łańcuszku domu mody Chanel. Jak wam się podobają kombinezony Tomaotomo by Tomasz Olejniczak? Wolicie model z krótkimi czy długimi nogawkami? I która z gwiazd, waszym zdaniem, lepiej w nich wygląda?

Magda Steczkowska na imprezie sylwestrowej TVN w Krakowie.

Piosenkarka dodała do kombinezonu buty Deezee i biżuterię Lewanowicz.

Weronika Książkiewicz na premierze kalendarza Omeny Mensah.

Kombinezon, który wybrała Weronika kosztuje 7300 zł.

