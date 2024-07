Dbanie o cerę wrażliwą to spore wyzwanie. Na szczęście z pomocą przychodzi Bielenda ze swoją nową linią kosmetyków Rose Care, przeznaczoną specjalnie do tego typu skóry.

Marka Bielenda przedstawiła właśnie premierową linię kosmetyków Rose Care. To seria opracowana z myślą o pielęgnacji cery wrażliwej i nadreaktywnej. Kosmetyki zostały stworzone na bazie olejku z owoców róży, wody różanej i kwasu hialuronowego. Są idealne do pielęgnacji młodej, delikatnej i wymagającej skóry. Przeciwdziałają starzeniu się skóry, koją i łagodzą podrażnienia.

I właśnie o pielęgnacji tego typu cery opowiedziała nam Katarzyna Butrymowicz-Knap - dyrektor marketingu firmy Bielenda Kosmetyki Naturalne. Towarzyszyły jej dwie ambasadorki marki: aktorka Edyta Olszówka oraz modelka Natalia Zasępa.

Bielenda Rose Care to pięć nowych produktów, które pomogą w Ci zadbać o cerę wrażliwą. W nowej linii znalazł się olejek różany do mycia twarzy, przeznaczony do oczyszczania i mycia delikatnej i wrażliwej skóry twarzy; serum różane, które skutecznie nawilża i odżywia skórę oraz poprawia jakość skłonnego do przesuszenia naskórka; olejek różany dający efekt satynowego wykończenia skóry, ale nie obciąża jej przy jednoczesnej natychmiastowej redukcji uczucia suchości i dyskomfortu oraz kojącą wodę różaną 3w1, która natychmiast usunie makijaż oraz nadmiar sebum.

