Kolczyk w sutku zaliczany jest do piercingu intymnego. Sutek, niezależnie - kobiecy czy męski, to bardzo wrażliwe miejsce, którego przekłucie jest bardzo bolesne i nieprzyjemne. Bardzo ważne jest, aby tego typu ozdobę wykonywać w profesjonalnych studiach, gdzie cała procedura przebiega w rygorystycznych warunkach higienicznych.

Niektóre osoby decydujące się na tego rodzaju piercing chcą zwiększyć intensywność erotycznych doznań, ponieważ kolczyk umieszczony w sutku powoduje jego dodatkowe uwrażliwienie na dotyk.

Przebijanie sutka – koszt i bezpieczeństwo

Technika przebijania sutka jest uzależniona od płci. Ponieważ męski sutek jest na ogół mniejszy niż damski kolczyk umieszcza się znacznie głębiej. U kobiet sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana - ze względu na znajdujące się w sutku zakończenia przewodów mlecznych. Podczas przebijania sutka przerywanych jest około 4 z 20 przewodów, co nie utrudnia karmienia piersią po właściwym wygojeniu rany. Oczywiście kobiety karmiące piersią powinny na czas karmienia wyjąć kolczyk z sutka, aby nie narażać dziecka na podrażnienia śluzówki jamy ustnej.

Kobiety, które są genetycznie obciążone ryzykiem zachorowania na raka piersi czy sutka powinny kwestię piercingu tego miejsca omówić z ginekologiem. Zabieg przekłuwania sutka należy powierzyć specjaliście. Koszt przekłucia wraz z kolczykiem w profesjonalnym studiu piercingu oscyluje w granicach 120-200 zł.

Gojenie i pielęgnacja piercingu sutka

Rana po przekłuciu sutka całkowicie goi się po upływie około 6 miesięcy. Wymagana jest odpowiednia pielęgnacja. Polega ona na przemywaniu sutka 2 razy dziennie wacikiem lub patyczkiem do uszu nasączonym w soli fizjologicznej lub wodzie utlenionej, usuwaniu gromadzącej się wydzieliny – osocza zmieszanego z krwią oraz powstających strupków. Nie należy dotykać kolczyka brudnymi rękami. Zalecane jest też unikanie korzystania z miejsc, w których jesteśmy bardziej narażeni na wszelkiego rodzaju zakażenia i infekcje, takich jak sauna, basen, siłownia, solarium. Przynajmniej przez około 3 miesiące po przekłuciu, warto zrezygnować również z długich kąpieli.

Kolczyki w sutku – rodzaje ozdób

Kolczyk do sutka przybiera różne formy i kształty. Może to być zwykłe kółeczko łączone kulką, prosta sztanga zakończona kulkami lub tzw. podkówka. Dostępne są ozdoby w różnych kolorach z ozdobami w kształcie kluczy, kolców, strzałek, serduszek, kółek, kwiatków, itp. Z delikatnymi błyszczącymi kamyczkami lub łańcuszkami. Na pierwszy kolczyk najlepiej wybrać taki bez dodatkowych elementów, aby do minimum ograniczyć możliwość urazu, uszkodzenia lub wyrwania, spowodowaną zaczepieniem biżuterii o ubranie.