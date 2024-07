1 z 7

W połowie kwietnia minął rok od debiutu Piotra Kraśki w "Dzień dobry TVN". Dziennikarz, który przeszedł z TVP do TVN, prowadzi teraz "Fakty z zagranicy" w TVN24 BiS oraz program śniadaniowy w duecie z Kingą Rusin. Nie jest tajemnicą, że Piotr i Kinga znają się od dzieciństwa, a teraz są bliskimi przyjaciółmi. Gwiazda TVN przyjaźni się z Karoliną Ferenstein-Kraśko, a ostatnio spędziła nawet z Piotrem i jego rodziną święta wielkanocne.

Kinga i Piotr jako duet szybko zdobyli sympatię ludzi i choć nawet na wizji czasem dochodzi między nimi do sprzeczek, poza kamerami rozumieją się świetnie i do tego wyglądają rewelacyjnie. To chyba najlepiej ubrany duet telewizyjny w Polsce, a podczas sobotniego wydania po raz kolejny udowodnili, że zasługują na taki tytuł. Tym razem Piotr Kraśko postawił na luźną, ale jednocześnie elegancją stylizację - założył dżinsy, do tego białą koszulę i stylową kamizelkę. Z kolei Kinga Rusin do długich, zamszowych kozaków założyła krótką spódnicę, szary T-shirt i granatowy płaszcz. Jak podobają Wam się ich stylizacje? Zobaczcie zdjęcia Kingi Rusin i Piotra Kraśki w naszej galerii!

