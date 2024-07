Podczas Tygodnia Mody w Paryżu miał miejsce napad na Kim Kardashian! Celebrytka została okradziona - złodzieje ukradli biżuterię wartą 16 milionów dolarów, czyli... ponad 61 milionów złotych! Cała akcja miała miejsce w trakcie koncertu męża Kim, Kanye Westa, który grał tego wieczoru w Nowym Jorku. (zobacz: Kim Kardashian obrabowana w Paryżu! 5 mężczyzn wycelowało w nią broń, zamknęli ją w łazience!)

Zaledwie dwa dni wcześniej raper był razem z Kim i jej siostrą Kourtney w Paryżu - towarzyszył Kardashiankom na ekskluzywnej imprezie po pokazie Balmain. Obie postawiły na wyjątkowo „bogaty’’ i rzucający się w oczy look! Kim miała na sobie drapowaną suknię z lśniącego materiału w odcieniach złota, srebra i miedzi. Tym razem to Kourtney odsłoniła więcej - do złocistej spódnicy założyła tylko srebrny stanik. Obie miały na sobie kreacje z najnowszej kolekcji Balmain na wiosnę-lato 2017. Wyglądały „jak milion dolarów’’? Kreacje Kardashianek warte są „zaledwie’’ kilkanaście tysięcy złotych - złodzieje wiedzieli jednak, że w ich apartamencie znajdą znacznie więcej!

Kim Kardashian obrabowana

W nocy z niedzieli na poniedziałek do rezydencji, w której przebywała Kim, weszło pięciu mężczyzn w strojach policjantów. Wtargnęli oni do pokoju celebrytki i wycelowali broń w jej kierunku. Zamknęli ją w łazience i okradli - podaje portal tvn24.pl, cytując agencję Reuters. Gwieździe nic się nie stało, lecz jej asystentka wypowiadając się dla CNN wyznała, że Kim Kardashian jest roztrzęsiona. Na razie nie ma informacji, by policji udało się schwytać przestępców.

Kim Kardashian w olśniewającej kreacji z nowej kolekcji Balmain.

Czy gwiazda wyglądała jak milion dolarów?

Kim i Kourtney wybrały się na imprezę w dopasowanych stylizacjach!

W Paryżu Kardashiankom towarzyszył mąż Kim, Kanye West.