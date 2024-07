Kim Kardashian nago mało na kim już robi wrażenie. Pokazywała się już w przeróżnych wersjach - bez biustonosza, a ostatnio nawet bez bielizny pod kornkowymi leginsami. Tym razem najsłynniejsza bodaj ze wszystkich Kardashianek zaprezentowała jednak rodzaj "nagości", który wywołał komentarze chyba we wszystkich zachodnich portalach stylowych.

No makeup today

- ogłosiła Kim Kardashian na swoim Instagramie. I na pokazie, zorganizowanym w ramach paryskiego tygodnia mody, rzeczywiście pojawiła się bez makijażu!

Zobacz też: Metallica, skórzany gorset i... legginsy. Wpadka modowa Kim Kardashian! ZDJĘCIA

Pozbawiony makijażu look gwiazdy to miła odmiana jej oblicza i przypomnienie, że pod tymi starannie układanymi kosmetykami drzemie naturalne piękno. Oczywiście, prawdopodobnie na jej twarzy jest mnóstwo szaleńczo drogich kremów (nie spodziewamy się, że jest całkowicie pozbawiona kosmetyków). Ale może jest to początek ery Alicii Keys w rodzinie Kardashianów (Alicja też ostatnio przestała używać makijażu - red.) - pisze komentator magazynu.