1 z 7

Domyśliliście się? Tak, to Kasia Sowińska! Aktorka i piosenkarka postawiła w ten wyjątkowy wieczór na bardzo odważny look. I trzeba przyznać, że robiła na ściance oszałamiające wrażenie. Piękna suknia Kasi (projekt Bartka Janusza) błyszczała na przemian pasami ciemnych cekinów i jej... ciałem. Naprawdę odważnie. Ale cóż, przy perfecyjnej figurze Katarzyny Sowińskiej, to sama radość patrzyć, jak wyglądała.

Jak Wam się podoba? Kasia lubi odważne kreacje, co już niejednokrotnie udowadniała.

Zobacz też: Kasia Sowińska w bardzo seksownej kreacji na premierze „Ostatniej rodziny’’. Jej kombinezon odsłonił... ZOBACZ!