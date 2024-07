1 z 7

Karolina Szostak w dopasowanej sukience

Karolina Szostak w obcisłej sukience! Aktorka pojawiała się w dopasowanej kreacji na sobotniej gali tygodnika "Piłka Nożna". Dziennikarka, która niedawno schudła 20 kilogramów, po raz kolejny zachwyciła nową figurą. Sukienka pięknie podkreśliła szczupła talię, a jednocześnie zmysłowo opinała krągłości gwiazdy. Sylwetka Karoliny Szostak wyglądała wręcz idealnie! Zobacz fotogalerię.

Metamorfoza Karoliny Szostak należy do najbardziej spektakularnych w polskim show biznesie. Dziennikarka świetnie wyglądała również w poprzedniej wersji, jednak teraz powala figurą. Gwiazda stała się inspiracją dla wielu kobiet, które też marzą o tym, by schudnąć i upatrują w Karolinie Szostak swojej inspiracji. Dziennikarka dostawała wiele pytań, co zrobiła, że udało jej się zrzucić tyle kilogramów. Z myślą o swoich wielbicielkach, Szostak pisze książkę z poradami na temat odchudzania.

