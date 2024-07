1 z 7

Karolina Szostak nie przestaje chudnąć?

Karolina Szostak ciągle chudnie?! Gwiazda pojawiała się na salonach w stylizacji, która doskonale podkreśliła jej szczupłą sylwetkę. Prezenterka Polsatu zrzuciła ponad 20 kilogramów i jest inspiracją dla wielu Polek. Czyżby to nie był koniec jej odchudzania? Talia osy, którą Karolina Szostak zaprezentowała podczas ostatniego wyjścia, robi ogromne wrażenie! Czy to efekt dalszej pracy nad sylwetką, a może kwestia stylizacji? Karolina Szostak tego wieczoru postawiła na look od Doroty Goldpoint. Szeroki, czarny pas na białej bluzce idealnie wyeksponował wąską talię. My nie możemy wyjść z podziwu!

