Anja Rubik to absolutny top światowego modelingu, a dowodów na to nie trzeba szukać daleko - Polka uznana została już za ikonę branży, jest ulubienicą największych projektantów i osobowości świata fashion, a jej zarobki jasno wskazują na to, że mamy do czynienia z prawdziwą gwiazdą tej branży. Przypomnijmy: Forbes ogłosił zarobki modelek. Anja Rubik w ścisłej czołówce z gigantyczną gażą

Reklama

Jednym z największych zwolenników urody polskiej modelki jest Karl Lagerfeld. Ekscentryczny projektant nie tylko docenia talent Anji, ale też prywatnie bardzo ją lubi. Rubik pochwaliła się właśnie kolejnym dowodem sympatii - kapeluszem "Anja" zaprojektowanym przez Lagerfelda specjalnie dla niej. To duże wyróżnienie, w końcu nie zdarza się często, aby Karl projektował akcesoria z myślą o konkretnych gwiazdach, ale czego nie robi się dla swojej muzy?

Oceńcie sami ten oryginalny prezent.

Zobacz: Przerażająco chuda Anja Rubik w Mediolanie. Przypomina już anorektyczkę

Zobacz także