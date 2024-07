1 z 5

W środę Julia Wieniawa pojawiła się na otwarciu sklepu Forever 21! Młoda aktorka niestety pojawiła się bez Antka Królikowskiego i na ściance pozowała samotnie. Jak wyglądała?

Julia Wieniawa postawiła na prosty look, który sprawdzi się zawsze. Co się na niego składało? Oczywiście jeansy! Aktorka wybrała te najmodniejsze, czyli tzw. mom jeans z przetarciami. (Zobacz też: Oto 10 najmodniejszych modeli dżinsów tej wiosny SHOPPING) Większość mężczyzn uważa, że ten fason spodni nie wygląda dobrze na kobiecie, ale naszym zdaniem Julia obroniła tę stylizację! Do mom jeans dobrała oversize'ową skórzaną kurtkę i sportowe buty. Całość gwiazda uzupełniła małą torebeczką.

Jak Wam się podoba? Więcej zdjęć Julii w naszej galerii!

