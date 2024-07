Nasze czujne oko wytropiło kolejną modową wpadkę. Tym razem zaliczyła ją Joanna Majstrak. Ta młoda aktorka już nie pierwszy raz daje się poznać na salonach z nie najlepszej strony. Chcąc zatrzeć złe wspomnienie, a dorównać gwiazdom, postanowiła pójść śladami najlepszych i dorównać samej Dodzie. Oprócz tego, że na imprezie Fashion TV pojawiła się u boku byłego męża Rabczewskiej, Radka Majdana, to założyła także sukienkę, w której gwiazda wystąpiła podczas premiery polskiej edycji Maxima 2 lata temu. Przypomnijmy: Tłumy gwiazd na imprezie magazynu dla mężczyzn

Piosenkarka w sukience prezentowała się jak prawdziwa seksbomba. Krótki, asymetryczny dół odsłonił zgrabne nogi artystki, które dodatkowo podkreśliły czarne szpilki za kostkę. Natomiast przylegająca góra, która z daleka wydawała się być przezroczysta, uwydatniła biust i podkreśliła sylwetkę. Kropką nad "i" okazał się ostry, ciemny makijaż dodający całości charakteru.

Natomiast Joanna Majstrak nie poradziła sobie, aż tak dobrze z tą stylizacją, jak Doda. I choć trzeba przyznać, że aktorka ma całkiem niezłą figurę, to przez wybór tej kreacji nie podkreśliła swoich atutów. Zdawała się być barczysta, asymetria skróciła jej sylwetkę, a do tego w ogóle nie podkreśliła jej bioder. Dodatki też nie zachwyciły, ponieważ wybrała klasyczne szpilki i dużą torbę, która mimo, iż jest trendy, zdecydowanie do tej sukienki jest zbyt masywna. Brawo za makijaż – subtelny, w którym główną rolę grały czerwone usta. To chyba jedyny plus całej stylizacji.

Gwiazdy na imprezie Fashion TV. Jak na ich tle wypadła Majstrak?