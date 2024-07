W weekend Joanna Krupa wystąpiła w zjawiskowej - i bardzo kosztownej kreacji! Modelka odbierała statuetkę The Humane Society Inspirational Award za zasługi w obronie praw zwierząt. (Zobacz: Pamiętacie zdjęcie pobitej Joanny Krupy? Sprawa właśnie się wyjaśniła. O co chodzi?) Na uroczystej gali gwiazda wystąpiła w niesamowitej, jasnoróżowej kreacji z koronką i długim trenem. Suknia została zaprojektowana przez jej przyjaciela, projektanta Waltera Mendeza. Cena kreacji powala - za suknię trzeba zapłacić ok. 17 300 zł! Czy jest warta swojej ceny? Jedno jest pewne - Joanna Krupa wygląda w niej idealnie!

Joanna Krupa ze statuetką The Humane Society Inspirational Award

Gwiazda pojawiła się w zjawiskowej kreacji marki Walter Mendez

Suknia Walter Mendez, ok. 17300 zł

