Jurorka tegorocznego Fashion Designer Awards, Joanna Horodyńska, pojawiła się na gali finałowej konkursu w wyjątkowo oryginalnej - i drogiej! - sukni. Kreację w pastelowych kolorach (błękit, pomarańcz, fiolet) wyróżniały przede wszystkim szerokie, przerysowane rękawy. Sukienka pochodzi z wiosenno-letniej kolekcji Roksandy Ilinic - trzeba za nią zapłacić ok. 7940 zł!

Joanna Horodyńska miała ze sobą również torebkę w gwiazdki od YSL, z którą ostatnio się nie rozstaje - pokazała ją m.in. na pokazie Maćka Sieradzkiego (zobacz: Joanna Horodyńska na pokazie odsłoniła bardzo szczupłe nogi i nowy drobiazg wart prawie 5000 zł!).

Jak oceniasz look Joanny z finały Fashion Designer Awards - hot or not?

Joanna Horodyńska na gali finałowej konkursu Fashion Designer Awards

Stylistka wybrała bardzo oryginalną sukienkę z wiosennej kolekcji Roksandy Ilincic.

Zestawiła ją z torebką w gwiazdki od YSL.

Roksanda Ilincic, kolekcja wiosna-lato 2016

Sukienka Roksanda Ilincic, ok. 7940 zł