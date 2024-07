1 z 9

Na pokazie nowej kolekcji Maćka Sieradzkiego nie mogło zabraknąć Joanny Horodyńskiej! Prowadząca program „Gwiazdy na dywaniku’’ miała na sobie (jak zawsze!) same najświeższe trendy. Bomber jacket od Marca Jacobsa, torebka YSL z modnym gwiazdkowym printem, a do tego dżinsowa minispódnica z naszywkami, która odsłoniła niesamowite nogi stylistki... Najbardziej jednak spodobały nam się kolorowe i bardzo wysokie platformy z metalicznym połyskiem, które gwiazda dobrała do tego wiosennego zestawu. Zobaczcie najnowszy look Joanny Horodyńskiej i... oceńcie!

Zobacz: Joanna Horodyńska w najmodniejszej kurtce sezonu i ze swoimi ulubionymi dodatkami od... Zgadniecie?