Za nami dwa długo wyczekiwane śluby! Agnieszka Szulim i Piotr Woźniak-Starak, oraz Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan powiedzieli sobie TAK. Zarówno Agnieszka, jak i Małgosia wyglądały pięknie podczas swoich ślubów. My postanowiliśmy zapytać Joannę Horodyńska, która ślubna stylizacja bardziej przypadła jej do gustu. Modowa ekspertka w rozmowie z Party.pl oceniła suknie gwiazd TVN i stylizacje ich mężów. Agnieszka Woźniak-Starak czy Małgorzata Rozenek? Która, według Joanny Horodyńskiej, wyglądała lepiej w dniu ślubu?

Zdecydowanie Małgorzata Rozenek-Majdan. Chociaż nie jest to do końca moja estetyka, bo to jest taka klasyka gatunku ślubnego. Natomiast pasowała do bohaterki. I to jest istotne w tym wszystkim - przyznała Joanna Horodyńska. Natomiast u Agnieszki Woźniak-Starak był swego rodzaju eksperyment, który moim zdaniem nie wyszedł. Za dużo komplikacji, kombinacji, prób. Nie wiem zły doradca, absolutnie nie byłam w stanie tego zrozumieć. Takie silenie się na coś oryginalnego, natomiast u Małgosi ta klasyka wygrała.