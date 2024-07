Od kilku miesięcy Doda pod opieką Dirty Fingers Style konsekwentnie obiera modowy kierunek zbliżający ją do tytułu "ikony stylu". Jej kreacje są kobiece, seksowne, a do nich dobierane niesztampowe dodatki, dzięki którym Doda nadaje im zupełnie nowe życie. Czyli robi dokładnie to samo, o czym marzy Ilona Felicjańska ;) Przypomnijmy: "W przyszłości będzie tylko gorzej"

Zaledwie kilka dni temu chwaliliśmy Dodę, że znów wbiła się na modowe wyżyny (zobacz jej spektakularną stylizację), a teraz naszą opinię poparły ekspertki od dobrego looku: Joanna Horodyńska i Ada Fijał.

Najwięcej komplementów Doda zgarnęła od najpopularniejszej polskiej trendsetterki, Horodyńskiej:

- Doda powraca w dobrym stylu i z oryginalną koncepcją. Prosty środek i skomplikowana, spektakularna oprawa. Dzięki delikatnej barwie, Rabczewska nie jest wyuzdana, ale delikatna. Wyciszona Doda jest bliższa mojemu sercu.

Ada Fijał do zachwycającej oceny stylizcji Dody potrzebowała aż kilku metafor:

- Najseksowniejsza ze wszystkich prasłowiańskich muz. Liderka rodzimego rynku dekoltowego wystąpiła w pełnym rynsztoku bojowniczki o prawo negliżu w miejscach publicznych. A czy duch lasu doceni skórzane epolety i misternie tkane warkocze, to się okaże.

Zgadzacie się z opinią modowego sądu "Party"?

