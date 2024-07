Amerykańska gala CFDA to prawdziwe święto mody. Impreza powstała z myślą o wyróżnianiu najbardziej obiecujących projektantów i co roku przyciąga dziesiątki kibicujących im fashionistek. W tym roku jedną z gwiazd pozujących na czerwonym dywanie była Jessica Chastain. 39-letnia aktorka postawiła na klasyczną suknię od Prabala Gurunga, wyróżniającą się dekoltem typu bustier i nadrukiem połyskujących liści. Gwiazda look uzupełniła makijażem z mocno podkreślonymi oczami i gładko zaczesaną fryzurą w stylu retro. Naszym zdaniem ta stylizacja była strzałem w dziesiątkę, zgadzacie się? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

