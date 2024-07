1 z 10

Dzień Kobiet to doskonały pretekst, by wygospodarować trochę czasu tylko dla siebie i porządnie się zrelaksować - na przykład w domowym spa! Przyjemność odpoczynku masz na wyciągnięcie ręki - potrzebujesz tylko kilku pachnących kosmetyków, rękawicy do masażu oraz godziny dla siebie w łazience ;) (zobacz: Jad żmii, odchody słowika - nie uwierzycie, z czego powstają niektóre kosmetyki! Musicie przeczytać!) Te produkty idealnie się do tego celu nadają - a w dodatku nie kosztują więcej niż 50 zł!

Na zdjęciu: detoksykująca i modelująca sól do kąpieli z esencją z zielonej herbaty, Tealogy, 12,90 zł (w Douglasie)

