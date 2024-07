Naderwany paznokieć wygląda niezbyt estetycznie, wywołuje dyskomfort i nieprzyjemne uczucie. Paznokieć nadrywa się, kiedy ktoś stanie na stopę, przytnie nogę drzwiami, czy sami uderzymy się o jakiś przedmiot. Istnieją jednak metody, które pomogą uśmierzyć ból. Pomoże szare mydło i rivanol.

Szare mydło na oderwany paznokieć

Szare mydło działa łagodząco i uśmierzająco. Do głębokiej misy wlej 2 litry wrzącej wody i dodaj do niej połowę kostki szarego mydła. Po rozpuszczeniu się mydła włóż do miski stopę z chorym paznokciem i trzymaj tak przez 30 minut. Czynność powtarzaj trzy razy dziennie, najlepiej przez tydzień. Nie zapominaj, by po każdym zastosowaniu szarego mydła okleić oderwany paznokieć plastrem, by zabezpieczyć go przed uszkodzeniami. Zrób to tak, by zapewnić paznokciowi dostęp powietrza.

Pielęgnacja naderwanego paznokcia

Pamiętaj, by nie obcinać i nie podważać naderwanego paznokcia. Raz na jakiś czas staraj się go delikatnie podcinać aż wyrówna się z pozostałą płytką.

Rivanol na oderwany paznokieć

Rivanol działa kojąco, antybakteryjnie i łagodząco na oderwany paznokieć. Preparat można kupić w każdej aptece. Wystarczy, że nalejesz go na gazę, przyłożysz na chorą stopę i owiniesz dokładnie bandażem. Opatrunek zmieniaj dwa razy dziennie. Po kilku dniach stan paznokcia powinien się poprawić.

Wizyta u specjalisty

Jeśli paznokieć dalej będzie bolał i nie będzie się goił, skonsultuj się ze specjalistą. Lekarz wypisze receptę na specjalne maści i zaleci właściwą kurację na chory paznokieć.

