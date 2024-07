Na imprezie marki Coca-Cola pojawiła się między innymi Zosia Ślotała. Na ten wieczór stylistka wybrała kreację w ulubionym kolorze gospodarza czyli… ognistej czerwieni. Jednak nie była to kolejna banalna sukienka. Zosia Ślotała zaprezentowała bowiem oryginalny zestaw marki Laurelle, na który złożyły się krótka, dopasowana sukienka i… pelerynka. Ten element jej stylizacji wzbudził nasze szczególne zainteresowanie. Pelerynka Zosi Ślotały była bowiem zdobiona srebrnymi dżetami, do których przytwierdzono czerwone delikatne piórka. Co ciekawe, jej podszewka wykonana była z kontrastującego z czerwienią kompletu różowego atłasu.

Zosia Ślotała w najmodniejszych butach sezonu

Do tak niezwykłej stylizacji Zosia Ślotała dodała równie interesujące buty. Były to błyszczące grafitowe loafery na słupku pochodzące z kolekcji marki Mellow Yellow. Naszym zdaniem będą one hitem tego roku. A co z torebką? Kolorowe puzderko-torebka marki Zara z kolorowymi koralikami. Musimy przyznać, że te różowe bardzo efektownie korespondowały z różem podszewki stylistki.

Zosia Ślotała na imprezie Coca-cola.

Zosia Ślotała do czerwonego zestawu marki Laurelle dodała torbkę z Zary.

Podobają wam się błyszczące buty Mellow Yellow, które założyła Zosia Ślotała?!

