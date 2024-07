1 z 7

Iga Lis nie boi się mrozów, które od kilku dni dają się we znaki między innymi warszawiakom. Iga na spacer z tatą Tomaszem Lisem założyła czarną sukienkę mini, bardzo modny kożuszek oraz czarne kozaki do kolan, które są hitem od dwóch sezonów. Do całej stylizacji dobrała szarą skórzaną torbę od Stelli McCartney, której cena osiąga około 3500 złotych!

Jak wam się podoba stylizacja Igi Lis razem z bardzo drogą torbą? Warta swojej ceny?

