Połączona z przedsprzedażą prezentacja kolekcji Balmain X H&M to miejsce, gdzie można było podejrzeć najsilniejsze trendy! (zobacz: Horodyńska, Kurdej-Szatan, Ślotała - gwiazdy na pokazie Balmain dla H&M. DUŻO ZDJĘĆ) Na co gwiazdy postawiły tym razem? Czarne sandały w szpic, z cienkimi paseczkami i sznurkami! Takie buty miały tego wieczoru trzy gwiazdy: Zosia Ślotała , Joanna Horodyńska oraz Joanna Opozda.

Zosia założyła je do czarnej, oversize'owej sukienki, beżowego płaszcza z futrzanym kołnierzem oraz długich naszyjników z krzyżykami. Horodyńska postawiła na kolor: pasteloworóżowy płaszcz, sweterek w paski, trapezowa mini i czerwona torebka YSL, do których założyła kultowe już szpilki z ćwiekami Valentino. Joanna Opozda wybrała czarny total look: płaszcz w militarnym stylu, koszulę i spódniczkę z guzikami, a do tego sznurowane botki z paseczkami.

Która gwiazda wyglądała waszym zdaniem najlepiej? Oceńcie!

Zosia Ślotała na pokazie Balmain dla H&M

Joanna Horodyńska na pokazie Balmain X H&M

Joanna Opozda na pokazie Balmain X H&M

