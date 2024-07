Joanna Horodyńska jest zachwycona jedną z najnowszych stylizacji Małgorzaty Rozenek, którą gwiazda TVN-u wybrała na premierę filmu "#WszystkoGra". Rozenek wybrała stylizację w jednym kolorze - jasnym błękicie. Założyła damski garnitur Le Desir, do tego dobrała koszulę Horror! Horror! w tym samym odcieniu, torebkę oraz szpilki Laboutin. Delikatny makijaż i rozpuszczone włosy dodatkowo podkreśliły delikatną urodę Rozenek.

Horodyńska dodała, że bardzo spodobało się jej połączenie butów w szpic z szerokimi dzwonami, mimo że było ryzykowne!

W końcu do takiego modelu spodni nosimy najczęściej buty na kwadratowych obcasach, z zaokrąglonymi przodami w klimacie lat 70-tych. Jednak w obecnym sezonie dorzucamy też możliwość noszenia dzwonów do szpilek w szpic. Ważne jednak, by były dokładnie w kolorze spodni jak u Małgorzaty Rozenek - dodała Horodyńska.