Helena Norowicz, muza duetu Bohoboco wzięła udział w niesamowitej, malarskiej sesji „Natchnienie Artysty’’. Inspiracją do powstania edytorialu był cykl obrazów polskiego malarza Jacka Malczewskiego pod tym samym tytułem. Aktorka została przedstawiona jako kobieta - natchnienie, wena twórcza motywująca młodego artystę (Bartosz Dudra) do pracy nad ukończeniem swego dzieła. Autorem klimatycznych, nawiązujących do polskiego folkloru zdjęć jest fotograf Wojciech Jachyra. Edytorial ukazał się w sierpniowym wydaniu prestiżowego, amerykańskiego magazynu ELEGANT. Jak wam się podoba Helena Norowicz w roli muzy Jacka Malczewskiego? My jesteśmy zachwyceni!

Helena Norowicz w malarskiej sesji „Natchnienie Artysty’’

Wojciech Jachyra

Inspiracją był cykl obrazów polskiego malarza Jacka Malczewskiego

Aktorka została przedstawiona jako kobieta - natchnienie artysty

Cały edytorial możecie zobaczyć w amerykańskim magazynie ELEGANT