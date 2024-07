Jedną z gwiazd, które pojawiły się na imprezie Doskonałość Roku organizowanej przez magazyn "Twój Styl" była Halina Mlynkova. Jej stylizacja nie wzbudziła jednak naszych zachwytów. A szkoda, bo ostatnie jej kreacje uważamy za bardzo udane (zobaczcie: Halina Mlynkova pokochała pewnego polskiego projektanta). Tym razem piosenkarka zdecydowała się na czerwoną spódnicę do ziemi z bardzo wysokim stanem (czy ten złoty szamerunek zamiast paska był naprawdę potrzebny?!) i białą koronkową bluzkę ze stójką. Do tego biało-czerwonego kompletu projektu Ewy Ciepielewskiej, Halina Mlynkova dodała … torebką w panterkę marki Patrizia Pepe, która pasuje tutaj jak pięść do nosa. Naszym zdaniem jej stylizacja przypominała raczej wariację na temat stroju ludowego niż kreację na czerwony dywan… A wy jak oceniacie biało-czerwony look piosenkarki? Hit czy Kit?!

Reklama

Zobaczcie też: Zachwycająca Katarzyna Warnke na imprezie Doskonałość Roku! Wam też się podoba? ZAGŁOSUJCIE!

Halina Mlynkova na imprezie „Doskonałość Roku 2015"

Zobacz także

ons.pl

Piosenkarka z mężem Laszkiem Wronką

East News

Bluzka i spódnica zaprojektowana przez Ewę Ciepielewską... Hit czy Kit?!

ons.pl

Czy waszym zdaniem torebka marki Patrizia Pepe pasowała do tej stylizacji?!

East News

A Wy jak oceniacie jej kreację... ZAGŁOSUJCIE!

ons.pl