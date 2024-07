1 z 9

Lata 70. wciąż inspirują. A zatem bez frędzli i dżinsu ani rusz… My szczególną sympatią darzymy dżinsowe spodnie z rozszerzanymi nogawkami. Pozwalają stworzyć naprawdę efektowne stylizacje. Można wykorzystywać je, na co dzień zestawiając z prostymi topami lub kwiecistymi koszulami, tak jak zrobiła to Halinka Mlynkowa lub Patrycja Markowska. Sprawdzą się też w wersji eleganckiej. Nasz entuzjazm wzbudził look Małgorzaty Sochy, w którym aktorka połączyła dżinsowe dzwony z białą bluzka, czarnym żakietem i sandałkami na szpilce. Zobaczcie, jakie dżinsowe spodnie z rozszerzanymi nogawkami udało nam się znaleźć w sklepach. Lubicie ten model?

