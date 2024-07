1 z 7

Ilona Felicjańska, Karolina Gilon, Marcelina Zawadzka pojawiły się na prezentacji najnowszej kolekcji marki SI MI. Wszystkie trzy postawiły na płaszcze moro, które chyba nigdy nie wyjdą z mody! Oczywiście płaszcze pochodzą z najnowszej kolekcji SI MI - ich cena to od około 600 do 800 złotych. Każda z nich dobrała do płaszczu czarne spodnie. Panie różniły się od siebie tylko kolorem topu i długością kurtki.

Która z nich wyglądała najlepiej? Zagłosujcie w naszej sondzie.

