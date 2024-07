1 z 8

Aneta Todorczuk Perchuć, Maria Pakulnis, Monika Zamachowska, Anna Popek, Małgorzata Pieczyńska pojawiły się na prezentacji jesiennej kolekcji popularnej marki butów Nessi - „Flowers power” na sezon wiosna/lato 2016. Twarzą Nessi do kilka sezonów jest Miss Polski 2014 - Ewa Mielnicka.

Marka Nessi znana jest na polskim i zagranicznym rynku obuwniczym od 9 lat, głównie jako producent butów casualowych, do miasta. Kolejne kolekcje oceniane są jako „klasyczne, ale z pazurem”. W najnowszej, na sezon wiosna/lato 2016, nazwanej „Flowers power” marka proponuje to, co cenią stałe użytkowniczki obuwia, z odrobiną modowego szaleństwa.

Zobaczcie, kto się pojawił na evencie.