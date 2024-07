1 z 6

Grzegorz Krychowiak przyjechał do Polski na zgrupowanie reprezentacji przed dwoma meczami kadry narodowej w piłce nożnej z Serbią i Finlandią. Przed hotelem w Poznaniu fotoreporterzy zrobili najmodniejszemu piłkarzowi polskiej reprezentacji kilka zdjęć, na których widać jak Grzegorz jest idealnie wystylizowany. Zielone spodnie pod kolor butów, do tego niebieska marynarka do... skarpetek. I tu jest pewien zgrzyt, bo jednak skarpetki dopasowuje się do spodni i butów, żeby nie było ich widać. Jednak Grzegorz Krychowiak postanowił je wyeksponować tak, żeby były widoczne... Czyżby lansował nowy trend?

Oczywiście piłkarz dobrał markowe dodatki. Walizkę marki Gucci i złoty zegarek Rolex. Nawet nie chcemy wiedzieć, ile to wszystko kosztowało... Grzegorza Krychowiaka prawdopodobnie zobaczymy już jutro w meczu z Serbią (23 marca), a w sobotę (26 marca) w meczu z Finlandią. A Wam jak się podoba stylizacja Grzegorza? Zobacz naszą całą galerię z Krychowiakiem.

