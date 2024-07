Strap You, czyli personalizowane paski do torebek pojawiły się w ofercie Fendi po raz pierwszy w kolekcji Cruise 2016. Znany z dbałości o precyzyjne wykończenie słynnych toreb włoski dom mody wciąż poszerza swoją bogatą ofertę - wystarczy wspomnieć zawieszki ABCharms, breloczki Bugs czy kultową Baguette w wersji... futrzanej. W tym sezonie możemy wybierać spośród 19 nowych wzorów Strap You - każdy z nich pasje do dowolnego modelu torebki Fendi. Ceny? Najprostszy wzór kosztuje ok. 1500 zł - za najdroższy (z żółtym futerkiem) trzeba zapłacić ponad 6500 zł... Trudno jednak nie zgodzić się z tym, że mają w sobie mnóstwo uroku!

Nowa kolekcja personalizowanych pasków Fendi

W tym sezonie możemy wybierać spośród 19 nowych wzorów Strap You.

Ceny kształtują się od ok. 1500 zł do ponad 6500 zł!

Kampania promująca nową kolekcję Strap You