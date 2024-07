Ewa Farna wkrótce rozpocznie studia w Warszawie, ale o tym, że gwiazda dojrzewa świadczy jej coraz bardziej drapieżny styl. Po występie na Eska Music Awards 2012 w dziwnej stylizacji inspirowanej mangą przyszła kolej na kolejną. Tym razem ostrą i z pazurem.

Wczoraj w Łodzi odbył się koncert Lato Zet i Dwójki, podczas którego wystąpiły chyba obecnie najbardziej kojarzone z list przebojów gwiazdy. Wśród nich pojawiła się Farna. Z całą sympatią dla Ewy, ale jej stylizacja nie przypadła nam do gustu. Zbulowana tunika z wyznaniem "Being, belief, breathing", do której Farna dobrała czapkę z ćwiekami i... jeansowe buty prezentowała się niczym skrzyżowanie obecnego stylu Dody ze stylem Beaty Kozidrak.

Chyba wolimy Ewę w stylizacjach bardziej delikatnych. Szczególnie w dobrze skrojonych kreacjach, które podkreślają jej wizualne atuty. Przykładem była stylizacja glamour z Viva Comet 2012 (zobacz).

Na koncercie pojawiła się również Jula, w nieco słodszej i spokojniejszej stylizacji. Wyglądała lepiej od Ewy? Zagłosujcie w sondażu:

