Ewa Wachowicz pojawiła się na prezentacji wiosennej ramówki stacji Polsat. Jurorka "Top Chefa" tego wieczoru wyglądała zjawiskowo! Ewa postawiła na jeden z najmodniejszych obecnie trendów, czyli klasyczną, piękną biel. Ten kolor to ostatnio prawdziwy hit na salonach! Świetnie skrojona, biała sukienka z Domu Mody Fulara& Żywczyk pięknie podkreśliła figurę Ewy Wachowicz. Look uzupełniły stylowe, lecz nienarzucające się dodatki: szara, delikatnie połyskująca torebka marki Mongrei oraz seksowne, srebrne sandałki z paseczkami DeeZee. Gwiazda wyglądała szykownie, a jednocześnie bardzo subtelnie. Podoba nam się taki minimalistyczny look. Jesteśmy na tak! A wy jak oceniacie ten look? Wyróżniał się na tle innych stylizacji gwiazd z konferencji ramówkowej?

Ewa Wachowicz na wiosennej ramówce Polsatu.

Gwiazda postawiła na klasyczną białą sukienkę.

Look uzupełniła stylowymi dodatkami, połyskującymi srebrem.

