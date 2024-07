Młoda aktorka lubi zestawiać wieczorowe kreacje ze spodniami, co pokazała podczas rozdania Złotych Globów w 2014 r. (postawiła wówczas na total look od Diora). Tym razem Emma Watson zdecydowała się na to niecodzienne połączenie podczas oficjalnej kolacji u pary prezydenckiej - Baracka i Michelle Obamy! Gwiazda miała na sobie białą sukienkę z kwiatowym printem i białą falbaną, a także granatowe spodnie przed kostkę - całość z kolekcji domu mody Osman. Look Emmy podkręciły granatowe szpilki, czerwona szminka i zadziorna fryzura! Co sądzisz o stylizacji aktorki?

