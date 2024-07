Dakota Fanning w horrorze "The Neon Demon" gra początkującą modelkę, a jej look z londyńskiej premiery filmu udowadnia, że 18-latka została świetnie obsadzona. Aktorka na czerwonym dywanie wyglądała jak prawdziwa gwiazda wybiegów, pozując fotografom w spektakularnej sukni Elie Saab Couture. Stonowana kolorystyka sukni współgrała z delikatną urodą aktorki, a bogate zdobienia sprawiły, że biżuteria była zbędna. Dodatkowy plus przyznajemy za naturalny makijaż i nonszalancką fryzurę. A wy co myślicie o tym looku? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

