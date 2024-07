Tę ekstrawagancką suknię wybrała gwiazda kontrowersyjnego filmu „Neon Demon’’ - Elle Fanning! Aktorka została zaproszona na organizowaną przez magazyn Variety galę „Power of Young Hollywood’’. Młodsza siostra Dakoty Fanning miała na sobie oryginalną kreację z przejrzystego tiulu od Marca Jacobsa. (zobacz: Najbardziej spektakularna stylizacja gali amfAR? Elle Fanning i jej suknia przypominająca... motyla! Jak wam się podoba?). Gorsetowy stanik z przeszyciami, broszki z kryształków, cekiny, kokardy, naszywki z rajskimi ptakami, gwiazdą betlejemską i... papierosem. Taką kreacją nie pogardziłaby Lady Gaga, Rita Ora, a nawet ekscentryczna Helena Bonham-Carter! A czy pasuje ona do młodej aktorki? Zjedź niżej i oceń, czy stylizacja Elle Fanning to hitem czy... kit!

Reklama

Zobacz: Elle Fanning pokazuje, jak się NIE malować! Młodsza siostra Dakoty Fanning zaliczyła makijażową wpadkę

Elle Fanning na imprezie Variety Magazine

Zobacz także

EastNews

Aktorka postawiła na bardzo oryginalną kreację!

EastNews

Zdobiona naszywkami suknia pochodzi z kolekcji Marca Jacobsa.

EastNews

Reklama

Wśród ozdób na kreacji Elle znaleźliśmy nawet... papierosa!