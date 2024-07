Edyta Zając jest faworytką wyborów Miss Polonia i jednocześnie najpopularniejszą uczestniczką. Wszystko dzięki głośnemu związkowi z Jakubem Rzeźniczakiem. Niedawno modelka zerwała z piłkarzem Legii. Szybko znalazła pocieszenie w ramionach przystojnego aktora. Przypomnijmy: Edyta Zając nie jest już z Rzeźniczakiem. Jej nowy facet to przystojny aktor

Reklama

Nowy facet to nie jedyna zmiana w jej życiu. Właśnie przed chwilą piękna Edyta wstawiła na Instagram zdjęcie w zupełnie nowej fryzurze. Gwiazdka zdecydowała skrócić włosy do ramion i przefarbować je na jasny blond. Jedni są zachwyceni, inni nie bardzo. Zając postanowiła uspokoić jednak wszystkich i napisała, że to peruka, przyodziana tylko na potrzeby nowej sesji zdjęciowej. A szkoda, bo Edyta prezentuje się w takich włosach bardzo dobrze.

A jak wam się podoba?

Zobacz: Górniak zrobiła furorę w t-shircie za 200 zł. Promuje go też przyszła Miss Polonia

Zobacz także

Reklama

Edyta Zając na wakacjach w Dubaju: