Agnieszki Szulim zachwyca nas swoimi stylizacjami w „Aplauz Aplauz’’ (zobacz: Agnieszka Szulim w sukience z sieciówki na nagraniach "Aplauz Aplauz"! Wiemy, jaka to marka). W 8. odcinku show prowadząca również przyciągała wzrok wszystkich. Agnieszka Szulim ponownie postawiła na sukienkę od Valentino - tym razem wybrała dziewczęcy fason z rozkloszowanym dołem i słodkim nadrukiem w serduszka. Ten model z nowej kolekcji kosztuje 12250 zł.

„Grzeczną’’ sukienkę Szulim przełamała seksownymi (i bardzo trendyi!) kozakami za kolano marki Stuart Weitzmann (ok. 4000 zł). Do tego naszyjnik Rita&Zia (699 zł), z którym Agnieszka się nie rozstaje (zobacz: Zobaczcie ukochany naszyjnik Agnieszki Szulim! Wiemy gdzie go kupiła!), włosy spięte w elegancki kok i...krwistoczerwona szminka! Jak oceniacie stylizację Agnieszki, wartą prawie 17 000 zł? Hot?

Agnieszka Szulim w programie „Aplauz Aplauz’’

Sukienka Valentino, 12250 zł

Kozaki Stuart Weitzmann, ok. 4000 zł

Naszyjnik Rita&Zia, 699 zł