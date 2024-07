1 z 11

Dominika Gwit pojawiła się na pokazie Łukasza Jemioła na sezon jesień/zima 2016/2017, który odbył się w czwartek. Aktorka na tę okazję założyła kwiecistą sukienkę maxi do ziemi w kolorze pomarańczowej czerwieni. Do tego dobrała czarne botki na obcasie. Gwit postawiła na delikatny makijaż i standardowe uczesanie jej włosów sięgających prawie do ramion. Naszą uwagę zwróciła sylwetka Dominiki - wam też się wydaje, że Gwit nieco się zaokrągliła? Porównajcie zdjęcia z pokazu Jemioła i zdjęcia z ostatnich imprez.

Dominika przez ostatni rok zmagała się z nadwagą, a potem niemal otarła się o anoreksję. Potem zaczęła wracać do swojej wagi.

Wkręciłam się, trzymałam się zasad, a spadające kilogramy stały się moją obsesją. W pewnym momencie nie liczyło się już nic innego. Chudłam i stało się to największym szczęściem w moim życiu - mówiła Dominika.

My mamy teraz nadzieję, że ze zdrowiem Dominiki jest lepiej, a jeśli dobrze czuje się we własnej skórze - to jest to najważniejsze!

