Dominika Gwit na konferencji serialu Singielka

Dominika Gwit nie zachwyciła stylizacją na konferencji "Singielki"? Aktorka pojawiła się na spotkaniu, promującym nowy sezon serialu w stroju, który można uznać za nieco kontrowersyjny. Gwiazda miała na sobie długą spódnicę w kolorze żółtym, bluzkę z nadrukiem oraz luźną marynarkę w motywy roślinne. To udany look? Oceńcie sami! Polecamy: Dieta odchudzająca – jadłospis oparty o pożywne, smaczne i dietetyczne śniadania

My kochamy Dominikę Gwit w każdym rozmiarze, jednak mamy pewne wątpliwości, co do tej stylizacji. Zgadzacie się? A może przeciwnie - uważacie, że gwiazda wygląda dobrze? Koniecznie wyraźcie swoje zdanie w naszej sondzie!

