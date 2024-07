Kilka dni temu jako pierwsi poinformowaliśmy was o tym, że Doda wyjechała do USA. Artystka zamierza przez miesiąc odpoczywać i naładować akumulatory w słońcu Los angeles, bo czeka ją bardzo pracowity okres. Po powrocie Doda planuje rozpoczęcie nowego projektu, czyli nagranie płyty z największymi przebojami z orkiestrą symfoniczną, oraz kolejną trasę koncertową. Zobacz: Doda wyjechała już z Polski! Znamy szczegóły

Reklama

W weekend na swoim profilu na Facebooku, piosenkarka dodała pierwsze zdjęcia ze swoich wojaży. Na jednym z nich ma różowe włosy.

- Siemaaaa!!!! szybkie pakowanko i jadę do las vegas. stawiam wszystko co mam na czarne, a co tam!!! buziaki z Los angeles. aha... no i obcięłam włosy i trochę ale tylko trochę zmieniłam kolor:)))))))))))))) - napisała Doda pod zdjęciem.

Jak myślicie, Dorota powinna na stałe przefarbować włosy na różowo? :-)

Zobacz także