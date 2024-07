Niedawno mogliśmy się przekonać, jak wygląda garderoba Dody. Gwiazda, słynąca z zamiłowania do drogich ubrań, postanowiła pozbyć się części swoich rzeczy wystawiając je na jednym z portali internetowych (zobacz: Rusza wielka wyprzedaż ubrań Dody! Gdzie i za ile można kupić jej ciuchy?). Piosenkarka wyznała wówczas, że choruje na zbieractwo.

Wszystko miało się zmienić w związku, gdy gwiazda przeprowadziła się do narzeczonego, Emila Haidara. Doda na wyprzedaży chciała pozbyć się rzeczy, których więcej nie założy. Para obecnie przygotowuje się do ślubu i zbiera fundusze na huczne wesele (zobacz: Dody nie stać na bajeczny ślub i huczne wesele? "Ma problemy finansowe")

Tymczasem Doda opublikowała na Instagramie zdjęcia w nowej, biało-czarnej sukience w kratkę. To projekt marki Mosquito by Alicja Komar, który kosztuje tylko 99 zł! Wokalistka dodała do niej gruby, czarny pasek. Sukienkę wciąż możecie kupić w sklepie online marki - obecnie dostępna jest tylko wersja czarno-czerwona.

Zwróciliśmy uwagę, że Rabczewska chyba lubi robić tam zakupy - na wyprzedaży swojej szafy pozbywała się bowiem żółtej, rozkloszowanej spódniczki Mosquito, którą wyceniła na prawie 150 zł.

Jak widać, nie trzeba nosić tylko Chanel i Louis Vuitton, by wyglądać dobrze! Zgadzacie się z nami?

