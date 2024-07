W miniony weekend odbył się charytatywny koncert gwiazd programu "The Voice of Poland", z którego dochód zostanie przeznaczony na wsparcie osób walczących z chorobami nowotworowymi. Z tej okazji artyści postawili nie tylko na wyjątkowy repertuar, ale również spektakularne kreacje. Przypomnijmy: Eleganckie gwiazdy "The Voice" na koncercie charytatywnym

Najwięcej uwagi skupiała na sobie Justyna Steczkowska, która zaprezentowała się w zjawiskowej białej kreacji projektu Macieja Zienia, świetnie podkreślającej jej posągową urodę. Jedna z naszych czytelniczek zwróciła jednak uwagę, że w identycznej sukience wystąpiła już prawie 2 lata temu inna gwiazda. W październiku 2012 roku na gali Fundacji DKMS w takiej samej kreacji zachwyciła Doda, która postawiła wówczas na anielski wręcz look. Jest to o tyle ciekawy zbieg okoliczności, że obie panie raczej za sobą nie przepadają...

Dwa typy urody, dwie różne osobowości i nieśmiertelne pytanie - która wyglądała lepiej?

Anielska stylizacja Dody na gali Fundacji DKMS: