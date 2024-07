Doda w sobotę pojawiła się na otwarciu jednego z łódzkich sklepów. Stylizacja gwiazdy tradycyjnie wywołała sporo dyskusji. Pod szczególną uwagę wzięto żółto-białe botki na obcasie marki Nike.

Reklama

Zobacz: Doda chwali się żółtymi butami

Dostaliśmy od was wiele wiadomości w tej sprawie. Sugerowaliście nam, że Doda nie miała na sobie oryginalnych butów, bo taki model nigdy nie trafił do regularnej kolekcji sportowej marki. Co ciekawe, dokładnie w takich samych butach paparazzi kilka tygodni wcześniej przyłapali brytyjską seksbombę Jodie Marsh na spacerze.

Porównajcie i oceńcie. Doda czy Jodie - która nosi lepiej sportowe buty?

Zobacz także