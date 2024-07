Doda i Edyta Herbuś w tych samych butach! Doda pojawiła się w czerwonych sandałkach na szpilce marki Aquazzura podczas prób do Opola 2016. Edytę Herbuś paparazzi spotkali przed wejściem do studia Dzień Dobry TVN. Koszt tych butów to... aż 2,5 tys. złotych. Warte swojej ceny?

Doda do swoich szpilek dobrała białą zwiewną sukienkę i czerwony kapelusz. Edyta Herbuś zaś wybrała czerwoną sukienkę od Agi Jensen Desgin oraz torbę z najnowszej kolekcji Sabriny Pilewicz za około 1100 złotych. Panie mają podobny styl, o czy przekonaliśmy się już kilka tygodni wcześniej :)

Która z nich wyglądała lepiej? Zdecydujcie!

Doda w butach za około 2,5 tys.

Edyta Herbuś w butach za 2,5 tys.

Doda wyglądała świetnie!

A może jednak lepiej Edyta?