Diane Kruger nigdy nie zalicza modowych wpadek, ale w tak dostojnym wydaniu jeszcze jej nie widzieliśmy! 39-letnia gwiazda pojawiła się na rozdaniu nagród Lola German Film Awards w Berlinie w stylizacji zapierającej dech w piersiach. Karmazynowa kreacja pochodziła z jesiennej kolekcji Naeema Khana i wyróżniała się szlachetnym fasonem z wycięciami i peleryną. Gwiazda do spektakularnego projektu dobrała kopertówkę tego samego projektanta (ok. 11000 zł). Rezultat? Naszym zdaniem to jeden z najlepszych looków Diane! Zgadzacie się? Zagłosujcie w SONDZIE!

